Denetim için durdurulan araçtan zehirli yılan çıktı

İstanbul Maslak'ta polisler uygulama yaptıkları sırada durdukları bir aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde 1 adet piton cinsi yılan ve 2 adet zehirli Mısır yılanı (corn snake) ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Canberk Ö.'ye (26), 60 bin 189 lira idari para cezası uygulandı. El konulan yılanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan Canberk Ö. hakkında 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' ve 'Av ve yaban hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti' suçlarından adli işlem yapıldı.