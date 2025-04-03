Denetimli serbestlik yükümlüleri bayram için 315 cami, 157 mezarlık temizledi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü denetimli serbestlik tedbiri altında olan yükümlülerin kamu yararına işlerde çalışmasını sağlıyor. Ülke genelinde bulunan 149 denetimli serbestlik müdürlüğü eliyle yürütülen uygulamalar kapsamında yükümlüler, kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, il-ilçe müftülükleri, üniversiteler, il-ilçe tarım ve orman müdürlükleri, kamu hastaneleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kamu yararına çalışarak infazlarını tamamlıyor.





MEZARLIKLARDA BAKIM DA YAPILDI

İl ve ilçelerde bulunan denetimli serbestlik müdürlükleri gelen talepler doğrultusunda yükümlüleri organize ederek kamu yararına çalışacağı alanları belirliyor. Ramazan ayının başlangıcında gelen talepler doğrultusunda ibadethane temizliğinde görevlendirilen yükümlüler, Ramazan Bayramı öncesinde de şehitlik ve mezarlıklarda çevre düzenlemesi, bakım ve temizlik çalışması yaptı. Yükümlüler, ülke genelinde 315 cami ve 157 mezarlıkta çalışmaları tamamladı.

825 OKULDA BİNLERCE SINIF EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIR HALE GETİRİLDİ

Yükümlüler yarıyıl tatilinde ve idari izinlerde on binlerce sınıfı eğitim-öğretim dönemine hazır hale getiriyor. 2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminde yükümlüler 825 eğitim kurumunda taşıma, çevre düzenlemesi, boya, temizlik, tadilat, bakım ve onarım çalışması yaparak binlerce sınıfı eğitime hazır hale getirdi.

KURUMLARIN TALEPLERİ DE KARŞILANIYOR

Kamu yararına çalışma sürecinde gerçekleştirilen iyi uygulamalar ile kurumlardan alınan olumlu geri bildirimler ve talepler sonucunda ağaç dikimi, park ve bahçe düzenlemesi, cadde ve sokak temizliği, kütüphane ve arşiv çalışmaları, boya, tamirat, tadilat, temizlik vb. hizmetlerde toplu olarak çalıştırılmayı içeren uygulamalar ülke genelinde eş zamanlı olarak belirli bir program çerçevesinde yapılıyor. Bu kapsamda yükümlüler ülkemizin birçok noktasında kamu yararına ücretsiz çalışarak cezalarını tamamlıyor. Bu uygulama ile birlikte yükümlülerin kurallara uyma becerisi, çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanı planlaması, bir meslek edinmesi hedefleniyor.