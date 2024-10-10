Deniz aşırı uçuşlarda doktor şart

Kaptan Pilot Pehlivan, sefer sırasında baygınlık geçirmiş, ilk müdahalesi uçakta bulunan bir doktor tarafından yapılmıştı. Bir kaptan ve bir yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak İlçehan Pehlivan iniş öncesinde hayatını kaybetmişti. 2007'den bu yana THY'de görev yapan Pehlivan'ın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 8 Mart 2024'de periyodik sağlık muayenesinden geçtiği, görevine engel herhangi bir sağlık sorunu olmadığının tespit edildiği bildirilmişti.

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Pilotların standart kontrollerden ziyade daha garanti testlerden geçirilmesi daha doğru. Önemli kişilerin spesifik testlerle kontrol edilmesi gerekiyor. Muhtemelen daha standart testler uygulanıyor. Koroner BTA yapılan bir kişide damar tıkanıklığı gibi bir durumu atlamazsınız. Herkese koroner BTA yapılması mümkün değil ancak riskli meslekler bu konuda öncelikli olmalı. Pilotların hepsine koroner BTA testi zorunlu olarak yapılmalı. Bu test yapılsaydı böyle bir durum yaşanmayabilirdi. Kalp krizleri genç yaşta daha kritik seyrediyor. Yaş ne kadar aşağı inerse ölüm riski o kadar artıyor." açıklamasında bulundu.

"5 HASTANIN 1'İNDE ÖNEMLİ BİR KALP RAHATSIZLIĞINI ATLIYOR OLABİLİRSİNİZ"

Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Oğuz Yılmaz ise, "Buradaki olaya kalp krizi demek doğru değildir. Böyle bir durumda otopsi yapılmadan herhangi bir şey anlaşılmaz. Pilot 59 yaşında ve mart ayında rutin kontrolleri yapılmış. THY, kaptan pilotların ve uçuş görevlilerinin kontrollerini yapıyor. Elbette hangi kontroller yapılırsa yapılsın bazen böyle şeyler olabilir. İlk aşamada kalp krizi olarak düşünürsek, normal kontrollerde efor testi yapılır. Eko kardiyografi yapılır. Efor testinde kalbi zorladığınızda olumsuz bir sinyal veriyor mu? Buna bakılır. Bunda da yanılma payı vardır. Bir hastanın efor testinin negatif çıkması her zaman hastanın kalp sağlığının tamamen yerinde olduğunu göstermez. Yüzde 20-25 gibi yanılma payı vardır. Bu önemli bir oran. 5 hastanın 1'inde önemli bir kalp rahatsızlığını atlıyor olabilirsiniz. Riskli konumda olan kişiler için koroner bilgisayarlı tomografik anjiyografi yapılması uygun olabilir. Efor testi, eko kardiyografi normal dahi olsa bu kişilerde gizli kalp rahatsızlığı var mı? Onu gösterir. Efor testi, eko kardiyografi normal olan bir kişide kalp rahatsızlığı olabilir." dedi.

AİLE HİKÂYESİ ÇOK ÖNEMLİ

Belli risk gruplarına daha ileri tetkiklerin düzenli aralıklarla yapılmasının uygun olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, "Özellikler 59 yaş burada kritik. 40'lı yaşlarda bunu daha az görüyoruz ama 50-55 ve sonrasında bu riskler daha fazlalaşıyor. Burada kişilerin aile hikâyesi çok önemli, kan yağlarının yüksekliği önemli. Kaptan pilotun kan değerlerini görmek lazım. Ailede başka kalp damar rahatsızlıkları var ise bu kişi daha riskli anlama gelir" diye konuştu.

"ANİ ÖLÜME SEBEP OLABİLİR"

Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, "Kalp krizinin dışında baygınlık geçirdiğinde birçok şey olmuş olabilir. Kalp krizi değil ama kalpte ölümcül ritim bozukluğu olmuş olabilir. Genel kontrollerde bunlar yakalanır. Uçaklarda bizim çok sık gördüğümüz daha çok yolcularda görülen bacak damarların da uzun süre hareketsiz kalmaktan dolayı toplardamarın içinde pıhtı oluşur. İlk hareketle o pıhtı akciğere atıp hastanın ani ölümüne sebep olur. Tablo baygınlıkla ortaya çıkar ve ani ölüme sebep olabilir. Uzun uçuşlarda ciddi bir risk faktörüdür" ifadelerini kullandı.