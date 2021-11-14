Deniz ve göller tarlaya dönüşecek: Tarım Bakanlığı, Eğirdir Gölü’nde pilot projeyi başlatıyor

SU TASARRUFU SAĞLAYACAK

Çalışmanın ekolojik anlamda da Türkiye'ye önemli katkılar sunması hedefleniyor. Özellikle yem üretimi için harcanan suyun önüne geçilerek ciddi bir su tasarrufu sağlanacağı gibi yem üretimi amacıyla ekip biçilen tarlalar da başka amaçlar için kullanılabilecek.

AĞIRLIKLI OLARAK TATLI SUDA YETİŞİYORLAR

Makrofit sulak alanlar, sığ göller ve akarsu kenarlarında su içinde, su çevresinde, su altında veya üstünde büyüyen sucul bitkilere deniliyor. Makrofitler çiçekli damarlı bitkilerin yanı sıra, Chara, Nitella gibi bazı algleri, sucul ciğerotlarını, yosunları ve eğrelti otlarını da içine alıyor.