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Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:21

Denizde 3,5 yıl sonra iskeleti bulunan Ahmet Sakak'ın katiline 25 yıl hapis

Aydın'ın Didim ilçesinde, kaybolduktan 3,5 yıl sonra deniz dibinde iskeleti bulunan Ahmet Sakak'ı (34) öldürdüğü iddiasıyla 'müebbet hapis' cezası istemiyle yargılanan olay günü birlikte denize açıldığı arkadaşı Süleyman Uçar (33), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Denizde 3,5 yıl sonra iskeleti bulunan Ahmet Sakak’ın katiline 25 yıl hapis

Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet Sakak ile arkadaşı Süleyman Uçar tekneyle denize açıldı. Uçar, Akbük Limanı'na geri dönerken Sakak'tan ise haber alınamadı. Sakak'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sakak'ın arkadaşı Uçar'ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak'ın izine ulaşılamadı.

PATLICAN AVCILARI TESADÜFEN BULDU
Akbük açıklarında geçen yıl ekim ayında deniz patlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde kafatası gördü. Kıyıya çıkan avcılar, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi. Ekipler de durumu Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla iskeletin yeri tespit edildi. Aküye telle bağlı olduğu belirlenen iskelet, çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA testinde, iskeletin kayıp Ahmet Sakak'a ait olduğu belirlendi. Bir gemide çalıştığı ve yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Süleyman Uçar, geçen yıl 3 Aralık'ta gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uçar, tutuklandı.

Uçar, hakkında Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 13 Ekim'de 4'üncü kez hakim karşısına çıkan Uçar, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Denizde 3,5 yıl sonra iskeleti bulunan Ahmet Sakak'ın katiline 25 yıl hapis
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