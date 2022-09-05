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Giriş Tarihi: 5.9.2022 15:08 Son Güncelleme: 5.9.2022 15:17

Denizde kaybolan genç imamın cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’un Arsin ilçesinde dün öğlen saatlerinde serinlemek için deniz kenarına gelen genç imam A.K. (23) ,kayalıklarda dururken ayağının kayması sonucu denize düştü. Abdullatif K, kısa sürede  akıntıya kapılarak kayboldu. Sahil Güvenlik ve Polis Dalgıç ekipleri tarafından denizde yapılan arama çalışmaları neticesinde Abdullatif Kıraç’ın cansız bedeni denizden 50 metre açıkta bulundu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde imamlık yapan Abdüllatif K.(23) arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'a geldi.

Abdullatif K, Arsin'in Güzelyalı Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için deniz kenarında bulunan kayalıklarda dururken bir anda ayağının kayması sonucu denize düştü. Dalgalı denizde akıntıya kapılan Abdullatik K, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Polis dalgıç ekipleri arama başlattı. Gece saatlerine kadar arama yapan ekipler dalgaların şiddetinden dolayı akşam saatlerinde aramaya ara verdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren arama çalışması başlatan ekipler 1 gün sonra denizden 50 metre açıkta genç imam Abdullatif Kıraç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kıraç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Denizde kaybolan genç imamın cansız bedenine ulaşıldı
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