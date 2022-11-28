Haberler Yaşam Haberleri 'Denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiasına takipsizlik kararı
Giriş Tarihi: 28.11.2022 08:23

'Denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiasına takipsizlik kararı

Pendik'te Oğuzhan Doğan’ın denizde pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu boğulduğu iddia edilen olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada köpeğin bir başkası tarafından kışkırtıldığı hakkında yeterli delil olmadığı, pitbull cinsi köpeğin yasak ırk olmasının tek başına suç oluşturmadığı ve Oğuzhan Doğan’ın kendi rızası ile köpekle birlikte denize girdiği belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

DHA
’Denizde saldıran pitbull öldürdü’ iddiasına takipsizlik kararı

Olay, 20 Ağustos 2021 tarihinde Pendik sahilde meydana geldi. Oğuzhan Doğan (28), 2 arkadaşı ile birlikte yüzmek için sahile gitti. Doğan'ın arkadaşının yanında pitbull cinsi köpeği de vardı. İddiaya göre, Oğuzhan Doğan, denizde yüzdüğü sırada suya atlayan köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin sahibi Yusuf K. denize atlayarak köpeğini kıyıya çıkardı ardından olay yerinden uzaklaştı. Denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer arkadaşı ve çevredekiler Doğan'ı kurtarmak için denize atladı. Boğulan gencin cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Oğuzhan Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra defnedildi. Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını da belirten aile şikayetçi oldu.

YARALANMALAR ÖLÜMCÜL DEĞİL
Şüpheli olarak değerlendirilen boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside Oğuzhan Doğan'ın ölümünün 'suda boğulma' sonucunda gerçekleştiği ve vücutta bulunan yaralanmaların ölümcül nitelikte olmadığı belirtildi.

YASAK IRK TEK BAŞINA SUÇ DEĞİL
Soruşturmada alınan ifadeler ve incelenen görüntülerin ardından, Oğuzhan Doğan'ın olay tarihinden daha önce de bir kaç kez arkadaşları ve pitbull cinsi köpek ile birlikte sahile geldikleri, olay günü Doğan'ın köpekle birlikte kendi rızasıyla denize girdiği aktarıldı. Denizde bulundukları sırada köpeğin başka bir kişi tarafından kışkırtıldığı ya da yönlendirildiğine dair herhangi bir delil de elde edilemedi. Olay sırasında Oğuzhan Doğan ve köpeğin yalnız olarak yüzdüğü, köpeğin kontrolsüz olarak salınmadığı ve Oğuzhan Doğan'ın rızası ile köpekle birlikte denize girdiği kaydedildi. Pitbull cinsi köpeğin yasak ırk olmasının tek başına suç oluşturmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama! 'Müjde verebileceğimiz bir saha'
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
ARKADAŞINA GÖNDER
'Denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiasına takipsizlik kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA