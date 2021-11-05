Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı

Kaza sonrası Geçici yaralanırken, yanındaki eşi de şoka girdi. Geçici ve eşi, sahildeki can kurtaran ve çevredekilerin fark etmesiyle sudan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.