Denize düşen ayakkabıyı almak isterken boğuldu

Güney Koreli dansçı Song Myongjae, Büyükçekmece Kültür Festivali için İstanbul'a geldi. Festivalin ardından gezmek için gitti Beykoz Çubuklu'da akşam saatlerinde arkadaşının düşen ayakkabısını almak için denize giren genç dansçı bir süre sonra kayboldu. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçların arama çalışmalarının ardından karaya çıkarılan Song Myongjae, kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyükçekmece Belediyesi, Güney Koreli Song Myongjae içinaşsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Yaşanan talihsiz olay nedeniyle festivalin 30 Temmuz Salı günü yapılacak tüm etkinlikleri iptal edilmiş olup merhumun yakınlarına, Güney Kore ekibine, festivale katılan kültür-sanat elçilerine, jüri üyelerine ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz" denildi.Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı- Sermekaya Köyü'nde de sıcak havadan bunalıp, dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Köylüler tarafından sudan çıkartılan ikiz kardeşlerin boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.