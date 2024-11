Denize düşerek kaybolan iki kişi, kardeş çıktı

İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde denize düşüp kaybolan iki kişinin kimlikleri belli oldu. Polisin kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürerken, ikilinin Türkiye'ye tatil için gelen Velat ve Ayşe Can kardeşler olduğu tespit edildi. Olay, cumartesi saat 18.30 sıralarında Bebek Sahili'nde meydana geldi. İskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı.Şiddetli rüzgâr ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu. Denize düşerek kaybolan kişilerin Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu belirlendi. İki kardeşin anne ve babalarıyla 15 yıl önce İspanya'ya yerleştikleri ve restoran işi yaptıkları, Türkiye'ye tatil için geldikleri belirtildi.