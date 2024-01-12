Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri Antalya Limanı'nda kirli balast tahliyesi yaparak deniz kirleten yabancı bayraklı ticari gemiye 16 milyon lira ceza yazdı. Liman içinde yabancı bir geminin kirli sularını ihbarı alan Sahil Güvenlik Ekipleri alarma geçti. Kirli balast tahliyesi yapan gemi suçüstü yapıldı. Bahse konu ticari gemiye Çevre Kanununa istinaden 16 milyon lira idari para cezası uyguladı. Gemi hakkında ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

MAVİ VATANI KORUMAYA KARARLIYIZ

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı mavi vatanı korumak için gece gündüz görev başında olduğunu kaydetti. Denizlerimizde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğünü belirten deniz kaplanları, "Mavi vatanın suyunun bir damlasının bile kirletilmesine izin vermeyeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Antalya'da denizi kirleten gemiye 16 milyon ceza