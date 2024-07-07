Deniz’in ölümü perişan etti

Geçen yılın Kasım ayında Elena (33) ve Aydın Sönmez (34) çifti, tek çocukları olan Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, Bursa Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel bir diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez'in, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Deniz Sönmez, Keles ilçesinde toprağa verildi. İl Sağlık Müdürlüğü kararıyla diş kliniğini, 1 ay süreyle mühürlendi. Sönmez'in ön otopsi raporunda saçlı deri altında yoğun ödem, yine baş kısmı ile göğüs, kalp boşlukları ve akciğerinde kanama tespit edildi.Deniz'in anne ve babası, evlat acısını unutamıyor. Elena-Aydın Sönmez çifti, olayın ardından 8 ay sonra, gazeteci ile ilk kez cesaret edemedikleri çocuklarının odasına girip, yaptığı resimlere, fotoğraflarına ve oyuncaklarına bakarak duygu dolu anlar yaşadı. Aydın Sönmez büyük bir boşluğun içine düştüklerini söyleyerek, "Deniz'in ölümü bizi perişan etti. Artık hiçbir şeyin tadı yok. Bu kapının açılması bizim için çok zor oldu. Ölüm sonrası ilk kez odasına girdik" dedi.'Oğlunun, Türkçenin yanı sıra Rusça da bildiğini ve çok merhametli olduğunu anlatan Aydın Sönmez, "Oğlumun hayvanlara gösterdiği merhameti, doktor arkadaşlar oğluma göstermediler. Biz 8 aydır aynı yerde sayıyoruz. O gün bugündür, doktorlar kendi hayatına bakıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Eşim gözlerimin önünde eriyor. Doktorun tanık sıfatıyla ifadesi alındı" diye konuştu.Sönmez ailesinin avukatı Salih Duman, klinikteki doktorlarla ilgili işlem yapılabilmesi için, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan, Sağlık Meslek Kurulu'ndan izin beklendiğini söyledi.