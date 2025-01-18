Denizlerden 20 bin kamyon çöp çıkarıldı

Deniz çöpleriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen Sıfır Atık Mavi Hareketi, 10 Haziran 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatıldı. Bakanlık, projenin 2019- 2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık il eylem planı verilerini açıkladı.

28 İLDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

5 yıllık eylem planı kapsamında, 28 kıyı ilinde deniz yüzeyi, deniz dibi ve çevre çöplerin temizlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Ayrıca, ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yaygınlaştırıldı. Temizleme çalışmaları kapsamında denizlerden tonlarca poşet, şişe, tek kullanımlık plastik, sigara izmariti ve balık ağı gibi doğada uzun süre kaybolmayan maddeler toplandı.

245 BİN TON ÇÖP ÇIKTI

Söz konusu çalışmalar ile hem deniz ekosistemi rahatlatıldı hem de çöplerin en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi sağlandı. 2019'dan bu yana denizlerden 20 bin 500 kamyon dolusu çöpe eşdeğer olan 245 bin ton çöp temizlendi. Bu çöpler uygun bertaraf yöntemleriyle çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetildi. 2025 yılı itibarıyla 'İkinci 5 Yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları' yürürlüğe girdi. Bu planlarla deniz çöpleriyle mücadele daha da kapsamlı hale gelecek.