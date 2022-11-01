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Giriş Tarihi: 1.11.2022 19:49

Denizli'de iki kadına asitli saldırı düzenleyen kadın tutuklandı

Denizli'de, Büyükşehir Belediyesi’nin Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan iki kadına asitli saldırı düzenleyen Dilek Yürek (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Denizli’de iki kadına asitli saldırı düzenleyen kadın tutuklandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü binasında yaşandı. Şube Müdürlüğü'ne gelen Dilek Yürek isimli kadın, memur olarak çalışan 32 yaşındaki Özlem Çiftçi'ye yanında getirdiği asidi attı. Bu sırada sıçrayan asitten yakında bulunan 28 yaşındaki Aslı Yılmaz'da yaralandı.

Kadınların çığlıkları üzerine diğer çalışanlar yardıma koştu. Çiftçi ve Yılmaz'ın ambulansla kaldırıldıkları Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Asitli saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan Dilek Yürek ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Yürek'in Özlem Çiftçi ile üniversiteden arkadaş olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Yürek, polise verdiği ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası asitli saldırıyı diğer kadınların yaptığını iddia etti. Hastanede tedavisi süren Özlem Çiftçi'nin ise iş yerine gelen Yürek'in "Siz memur oldunuz ben olmadım" diyerek elinde bulundurduğu kutudaki sıvıyı kendi üzerlerine doğru atıp kaçtığını söylediği öğrenildi. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Dilek Yürek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Denizli'de iki kadına asitli saldırı düzenleyen kadın tutuklandı
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