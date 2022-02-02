Denizli’de ’insanlık ölmemiş’ dedirten olay: Çöp sandı para çıktı...

Paranın sahibi Şükran Bilginç ise alışveriş yapmak için markete girdiğinde çantasındaki paranın yerinde olmadığını fark edip durumu eşine bildirdi. Paranın otobüste düşmüş olabileceğini düşünen Bilginç ailesi, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'yi arayıp kayıp ihbarı yaptı. Şükran Bilginç'e şoförün parayı bulduğu söylendi.

Davet edilen Şükran Bilginç'e, parasını Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Genel Müdür Mustafa Gökoğlan ve şoför Rıdvan Çelik teslim etti. Çelik'e teşekkür eden Şükran Bilginç, "Eşim hemen belediyemizi aradı ve ondan sonra paramızı aldık" dedi.

Çelik ise son durakta otobüsü kontrol ederken poşeti gördüğünü belirterek, "Hatta, çöp atmışlar buraya diye kızdım. Poşeti aldığımda ise içerisinde parayı gördüm. Hemen parayı aldım, hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Paranın sahibi belli olunca kendisine teslim ettik" diye konuştu.