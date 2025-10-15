Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de kamyon emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:11

Denizli'de kamyon emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de işçi almak için çevreyolu üzerinde emniyet şeridinde bekleyen servise, aynı yönden gelen kamyon çarptı. Geci kazada, ağır yaralanan servis şoförünün babası kurtarılamadı.

İHA Yaşam
Denizli’de kamyon emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine tarım işçilerini taşıyan Hacı Avcı yönetimindeki 20 AJK 220 plakalı minibüs, işçi almak için emniyet şeridinde beklemeye yaptı. O esnada arkadan gelen H.K. idaresindeki kamyon, servis aracına çarpmamak için manevra yapsa da etkisi olmadı.

Kamyon, dorsesinin köşesiyle servis aracına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın içerisinde en arka kısımda oturan ve sürücü Hacı Avcı'nın babası olduğu öğrenilen Mustafa Avcı'nın (70) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyon şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Avcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de kamyon emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
