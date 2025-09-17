Denizli’de kan donduran evlat vahşeti! Şizofreni hastası oğlu tarafından darbedilen anne hayatını kaybetti

KORKUNÇ GERÇEĞİ KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKARDI

Yaşlı kadının darbedildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Hafize Gönül Gümüş'ün 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Başkalarına vereceğine, bana para ver. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.