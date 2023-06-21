Denizli’de korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı!

Otobüsteki 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Kanıcı ve Aktaş'ın cansız bedenleri otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor...