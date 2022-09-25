Denizli’de korkunç manzara: 3 yaşındaki Öykü öldü 9 kişi yaralandı!

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücü ve yolcuları çıkardı. Sağlık ekipleri, Ünlü'nün kullandığı otomobilde bulunan ve yaralanan eşi Dilek Ünlü, annesi Ümmü Gülsüm Ünlü ile çocukları Hatice Nur Ünlü, Baran Ünlü, Sina Ünlü, Öykü Ünlü ile diğer araçtaki sürücü Özcan ile Yeter Derin ve Metehan Derin'i ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.