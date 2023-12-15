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Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:37 Son Güncelleme: 15.12.2023 09:40

Denizli’de maden faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli'deki krom madeni ocağında meydana gelen göçükte maden mühendisi Kadir Özer ile maden işçisi Mustafa Karahan yaşamını yitirdi. Özer ile Karahan’ın cenazeleri göçük altından çıkarılarak otopsi morga kaldırıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de maden faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeni ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük nedeniyle 3 kişinin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı.

İşçilerden Rıfat Salman, kurtarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen maden mühendisi Kadir Özer ile maden işçisi Mustafa Karahan'ın cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılarak, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, madende üzücü bir kazanın yaşandığını söyledi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtulan işçiye ise acil şifalar dileyen Coşkun, " Acıpayam ilçemizin Karaismailler köyündeki krom madeninde göçük meydana geldi.

Bu göçük neticesinde 3 arkadaşımız, göçük altında kaldı. Çok şükür bir arkadaşımızı göçük altından kurtarıp şu an hastaneye naklettik. Sağlık durumu gayet iyi. Stabil bir sıkıntısı yok, aldığımız bilgilere göre. Diğer iki arkadaşımızı maalesef kaybettik. Üzücü bir kaza. Olayla ilgili tabii adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesinde olay netleştikten sonra gereği yapılacaktır" dedi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Vali Coşkun, şöyle devam etti: "Maden ocağının, yatay seviyede yaklaşık bin metre olduğu ifade edildi. Bunun yaklaşık 700 ila 800 metresinde, içeriden çıkan arkadaşlarımızın ifadesiyle 3-4 metrelik göçük olduğu. Tabii bütün bu hususlar, orada yapılacak teknik inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Şu an için tabii ki bu konularla ilgili çok ayrıntılı bir bilgi vermek mümkün değil.

Teknik ekiplerin konuyu incelemesi neticesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Mühendis bir arkadaşımız hayatını kaybedenlerden, diğer arkadaşımız da çalışan işçi arkadaşlarımızdan. Ben, Allah'tan rahmet diliyorum ölen vatandaşlarımıza, ölen arkadaşlarımıza. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

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Denizli’de maden faciası: 2 ölü, 1 yaralı
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