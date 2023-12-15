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Giriş Tarihi: 15.12.2023 18:54 Son Güncelleme: 15.12.2023 19:21

Denizli'de maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybetmişti: Babaya son veda

Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Mustafa Karahan son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası Karahan’ın 4 yaşındaki oğlu Nebi Karahan babasına son vedayı tabutu başında yaptı.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Denizli’de maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybetmişti: Babaya son veda

Acıpayam ilçesi'nde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden maden işçisi Mustafa Karahan, Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde toprağa verildi.

2 çocuk babası olan 35 yaşındaki Mustafa Karahan Hisar mahalle mezarlığında, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, sevenleri, mahalle halkı ve ailesinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde ise 4 yaşındaki oğlu Nebi Karahan babasını tabutu başında uğurladı.

Göçükte hayatını kaybeden Kadir Özer ise memleketi Kars'ta toprağa verilecek.

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Denizli'de maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybetmişti: Babaya son veda
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