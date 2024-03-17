Denizli’de şarampole devrilen TIR alev alev yandı: Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

Denizli'deki kaza, Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Antalya istikametine ilerlediği sırada sürücüsü hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği TIR yoldan çıkarak devrildi. Devrilmenin ardından sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı TIR, yanmaya başladı. Kısa sürede alev tüm aracı sardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. sürücünün hafif yaralandığı kazada TIR ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazanın ardından başlayan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.