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Giriş Tarihi: 29.4.2024 16:09 Son Güncelleme: 29.4.2024 16:10

Denizli’de sondaj yapılırken patlama oldu

Denizli’de jeotermal santrali sondaj çalışması yapılırken patlama yaşandı. Çalışma sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla su metrelerce yükseğe fırladı. İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri Babadağ kara yolunu trafiğe kapattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de sondaj yapılırken patlama oldu

Sarayköy ilçesi yakınında bulunan Babadağ kara yolu kenarında saat 12.00 sıralarında jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi. Bir firma tarafından yapılan çalışma sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su metrelerce havaya yükseldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sülfür gazı da çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de Babadağ ilçesine giden kara yolunu trafiğe kapattı.

Çevreye yayılan sülfür gazının ölçümünü yapan itfaiye ekipleri, yanma riskinin bulunmadığını tespit etti. Kuyunun, suyun basıncı ve gaz nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekipler tarafından bir süre sonra kapatılacağı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Denizli’de sondaj yapılırken patlama oldu
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