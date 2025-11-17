Denizli’de ’ters yön’ kazaya sebep oldu: 1 yaralı!

Korkutan kaza, Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi 14 Mayıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz sürücüsü bilinmeyen otomobil, 14 Mayıs Caddesinde ters yönden seyir halindeyken bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs için ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.