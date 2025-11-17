Denizli’de ’ters yön’ kazaya sebep oldu: 1 yaralı!

Korkutan kaza, Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi 14 Mayıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz sürücüsü bilinmeyen otomobil, 14 Mayıs Caddesinde ters yönden seyir halindeyken bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs için ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
YARALI YAYA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı şahsı olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan şahısın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından ters yönde ilerleyen ve kazaya sebebiyet veren sürücüye idari para cezası kesildi.