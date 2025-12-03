Denizli’de tüfekle kız arkadaşını vuran çocuk tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan B.K'nin (15) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin "Evde babama ait tüfeği kız arkadaşıma gösteriyordum. Tüfek aniden ateş aldı. Zahra yere düştü. Korktum ve kaçtım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzüntülü ve pişmanım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. dün babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) vurmuş, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Jahani olay yerinde hayatını kaybetmişti. Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konulmuştu.