Denizsiz kentte balıktan 200 bin lira kazanıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde çocuk yaşta başladığı balıkçılığı sürdüren Onur Ulaş Demir (28), sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar 2 bin metrelik ağlarını göle bırakıyor. Denizi olmayan Tunceli'de aynalı sazan, turna, alabalık, şabut gibi türleri avlayan Demir, balıkları kooperatiflere satıp aylık yaklaşık 200 bin lira kazanıyor.Balıkçı genç "Tekneyi, balığı çok seviyorum. Suyun üstüne çıkınca kendimi özgür hissediyorum. Gün batmaya yakın, gün morluğunda tekneyle gezip, ağları suya atıyoruz. Sonra akşam teknede yatıyoruz. Sabah, gün doğmadan ağları çekip, saat 9-10 gibi balığı toptancıya teslim ediyoruz. Ortalama 150 kilo balık çıkıyor. Balıklar Irak'a ihraç ediliyor, Türkiye'de de birçok restorana gönderiliyor" dedi.