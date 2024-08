Deprem bölgesi bu fuarla moral buldu

Kahramanmaraş'ta geleneksel Ağustos Fuarı heyecanı yaşanıyor. Depremle sarsılan kentte vatandaşlara moral vermesi, şehir ekonomisinin canlanması ve esnafa can suyu olması amacıyla KAFUM Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ziyaretçi akınına uğradı. İlk haftada 500 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda 170 esnaf stant açtı. Fuarda, çocuk tiyatroları ve yazlık sinema gösterileri, yerel sanatçıların da yer aldığı 15 konser, çocuklar için halat çekmeden sandalye kapmacaya, at binmeden ok atmaya onlarca oyun parkuru kuruldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel "31 Ağustos'a kadar devam edecek fuarımızda ziyaretçi sayısının 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Sadece Kahramanmaraş'ımızdan değil komşu şehirlerimizden de misafirlerimiz oluyor. Şehrimizi yeniden imar ve inşa ederken hemşerilerimizin moral ve motivasyonunu da sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.