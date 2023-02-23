Deprem bölgesinde yağma yapan kişi bakın nerede yakalandı...

ENKAZ BAŞINDA BEKLEYENLERİN EŞYALARINI ÇALMIŞ

Şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemesi, 80 paket sigara, tespih ve takı eşyaları, poşetlere doldurulmuş kıyafetler, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 kimlik ele geçirildi. Polisin irtibata geçtiği kimlik sahiplerinin depremzede olduğu, 6 Şubat gecesi çantalarını araçlarına bıraktıktan sonra yakınlarının bulunduğu enkazın başına gittiklerini, geri döndüklerinde ise eşyalarının çalındığını fark ettiklerini söylediği öğrenildi. 'Uyuşturucu ticareti', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 22 kaydı bulunan, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet Ali Başkır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.