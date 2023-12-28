Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen YKS'de depremzede öğrencilerden sınav ücreti alınmadı. Ayrıca sınava ikamet ettiği sınav merkezi dışında giren depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlandı. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, YKS'de 1 milyon 27 bin 209 kişinin başvuru ücretinden muaf tutulduğunu açıkladı.Ersoy, ÖSYM'nin 2023 yılı verilerine ilişkin açıklama yaptı. 3 milyon 527 bin adayın başvurduğu 2023 YKS'nin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, sınava ikamet ettiği sınav merkezi dışında giren depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlandığını belirten Ersoy, "Deprem bölgesindeki adaylardan sınav ücreti alınmadı. Böylece YKS'de 1 milyon 27 bin 209 kişi başvuru ücretinden muaf tutuldu" ifadesini kullandı. Bu yıl içinde 66 oturumda 52 sınavın düzenlendiğinin bilgisini veren Ersoy, sınavlara 11 milyon 202 bin 784 adayın başvurduğunu aktardı. Tüm aşamaların özveriyle gerçekleştirildiğini söyleyen Ersoy, "Sınav süreçleri yaklaşık 350 bin kamera çekimiyle takip edildi. Toplam 1 milyon 530 bin 663 kişi sınavlarda görev yaptı" dedi.