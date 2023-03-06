Deprem bölgesinden Mersin’e getirilen bebekler, DNA eşleşmesi ile ailelerine teslim ediliyor





"DEPREM BÖLGESİNDEN GELEN 9 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞA SAĞLIK HİZMETİ VERDİK"

Depremde verilen sağlık hizmeti ve depremzede çocuklarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, 11 ili etkileyen büyük bir depremin yaşandığını söyledi. Kötü bir deneyim yaşadıklarını kaydeden Aydınlı, "Pandemide nasıl tolere etmeye çalıştıysak depremde de tolere etmeye çalıştık. Tabi deprem birden geldi ve o yüzden hazırlık süreci olmadı. An itibariyle 9 binin üzerinde hem depremzede hem de deprem bölgesinden kentimize gelerek sağlık hizmeti almak için hastanemize başvuran hasta var. Şu an 300'ün üzerinde yatan hastamız mevcut. Bunların içerisinde doğum yapmak için yatan gebelerimiz de onkoloji tedavisi almak için bölgeden gelen hastalarımız da var. Ortopedi ve plastik cerrahisinde tedavisi devam eden depremzedelerimiz var. Bu hastalarımızın tedavi süreçleri biraz uzun olacak. Bizim tahminlerimize göre tedavileri tamamlansa bile arkasından bir fizik tedavi süreci bizi bekliyor olacak" dedi.