Deprem dönüşümü için gece gündüz çalışacağız

umhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftara katıldı. Adıyaman merkezli depremlerde sağlık çalışanlarıyla görev yaptıklarını belirten Kurum, "Depremde 150 sağlık çalışanımızla birlikte günlerce, aylarca orada kardeşlerimizin yardımına koştuk" dedi. İstanbul'un bir deprem şehri olduğunun altını çizen Kurum, şöyle devam etti: "Depremle mücadele etmek ve şehrimizi dirençli hale getirmek zorundayız. Önceliğimiz hastanelerimiz, kamu binalarımız, okullarımız, üniversitelerimiz olmak üzere, ardından okullarımızdaki o bilinçle birlikte depremle beraber yaşamayı, vatandaşlarımızın bir küçük evladımızın bile burnu kanamadan aynı anlayışı tüm İstanbul'a yayacağımız farkındalıkla birlikte depremle ilgili dönüşümü de gerçekleştirmek zorundayız. Konutlarımızın yapımı anlamında İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmasın, biz aynı acıları bir daha yaşamayalım istiyoruz.Deprem dönüşümü bu ülkenin beka meselesi, bu şehrin gelecek meselesi, terörle mücadele kadar önemli bir mesele. O yüzden bu konuyu siyaset üstü görerek, siyaset üstü bir bakış açısıyla, anlayışıyla dün Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da nasıl yaptıysak, yine en son asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasını nasıl başlattıysak İstanbul'da da aynı anlayışla gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getireceğiz." Hiçbir zaman iftiraların, bahanelerin, dedikoduların arkasına sığınan bir anlayışıyla başkanlık yapmayacağını vurgulayan Kurum, İstanbul ile ilgileneceğiz. Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz. Hep birlikte İstanbul'un geleceğini inşa edip,Türkiye Yüzyılı'nda parlayan İstanbul'u hep birlikte o güzel yarınlara kavuşturacak adımları atacağız" dedi.Bu arada Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ı ziyaretinin ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne geçen (TİM) Kurum, İstanbul'un sorunlarını çok iyi bildiğini vurguladı. İstanbul'da beklenen depremin Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik bir tehdide dönüşebileceğine bir kez daha dikkati çeken Kurum, bu konuda topyekun mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. Kurum, " İstanbul'un kibre, ilgisiz bir belediye başkanına ihtiyacı yok. İstanbul'u, İstanbul'un üretimini, sanayisini kendi şahsı, geleceği için basamak olarak görecek bir belediye başkanına da ihtiyacı yok" diye konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı Kent Lokantaları'na ilişkin de Kurum, "11 lokanta açmayı hizmet gören bir anlayış var. İddia ediyorum, ben 2 ayda İstanbul'un 964 mahallesinde açarım. Lokanta nedir?" dedi.Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki seçim vaatlerini hatırlamamasına tepki gösterdi. Kurum, sosyal medya paylaşımında, CHP'li İBB yönetiminin söz verip de yerine getirmediği projelerin bir kısmını açıkladı. Gerçekleştirilemeyen vaatleri 10 maddede sıralayan Kurum, "İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz" ifadesini kullandı. "Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma" diyen Kurum, şunları kaydetti: "Mevcut CHP'li İBB yönetimi '5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz' dedi, çalıştaydan öteye gidemedi. '100 bin konut dönüştüreceğiz' dedi, 5 binini bitiremedi. '15 bin yeni sosyal konut yapacağız' dedi, o vaadi de yerine getirmedi. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz' dedi, tam bir çileye dönüştürdü. 'Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız' dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı. '100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız' dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı. 'İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız' dedi, tek bir çivi bile çakmadı. 'Megabüs hattı yapacağız' dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi. '70 km yeşil koridor oluşturacağım' dedi, doğal yaşam alanlarını bile koruyamadı. 'İBB'de hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağım' dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti."