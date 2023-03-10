Deprem hafızamız bizi kurtaracak

Sakarya'da 2020'de kurulan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Afet ve Risk Yönetimi, Deprem ve Zemin Araştırma ile Kentsel Dönüşüm şube müdürlükleri 28 personelle faaliyet yürütüyor. Afete hazırlık kapsamında 4 kat ve üstü olası riskli yapıların dönüşümü, eski yapı stokunun dayanıklı hale getirilmesi ve yenilenmesi için çalışan birim, riskli yapıların yeniden inşasını teşvik amacıyla "yönlendirici imar plan notu hükümleri"ni de hazırladı. Kocaeli de Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı bünyesinde yapı stokunun yenilenmesi açısından önem taşıyan kentsel dönüşüm çalışmaları 7 ayrı noktada devam ediyor, mahkeme sürecindeki ağır hasarlı binaların yıkımı için de ciddi mücadele veriliyor. Hukuki süreci devam eden 7 bina dışındaki tüm ağır hasarlı binaların yıkımının tamamlandığı Kocaeli'de, 250 orta hasarlı bina yıkıldı, diğer yapıların sahipleriyle görüşmeler sürüyor.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin deprem hafızasının bulunduğunu, bu nedenle tüm planlamaları olası depremin yıkımlarını önlemeye yönelik hazırladıklarını anlattı. Yüce, şunları söyledi: " Risk gördüğümüz 10 bin küsur binamız var. Sakaryalı hemşehrilerim, binalarınızın risk analizini yaptırmayla ilgili lütfen bize müracaat edin. Talep edin. Deyin ki 'Ben binamın risk analizini yaptırmak istiyorum.' Biz de belediye olarak size yardımcı olalım. Yani ekonomik, teknik destek verelim ve sizin yanınızda olalım. Şu ana kadar 150 vatandaşımız müracaat etti."