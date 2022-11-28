Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen en son depremlere ilişkin bilgilere erişmek isteyenler detaylar için "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;