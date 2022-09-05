Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin 5 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesison depremler listesi verilerine erişmek isteyerek “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
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En son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler yoğunlukla deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son depremler listesi verileri ve tüm bilgiler şöyle;