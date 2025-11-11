‘Deprem travmalarımızı bu merkez sayesinde rahat atlattık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından Osmaniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Yaşam Merkezi eğitimlerine devam ediyor. 26 kurs ile 626 öğrencisiyle birinci yılında büyük bir aile olmayı başaran merkezde kadınların hayata bakış ve ekonomik olarak güçlenmeleri hedefleniyor. Giyim, üretim, teknoloji kursunda eğitim alan ev kadını Füsun Yıldırım, "Bu merkez depremlerin ardından travmalarımızı daha rahat atlatmamıza olanak sağladı" dedi.Fakıuşağı Mahallesi'ndeki merkezde öğrenim gören kursiyerler; Kuran-ı Kerim, kuaförlük, şiş örücülüğü, çanta yapımı, tek kırma, dekoratif ahşap boyama, giyim, kilim dokumacılığı, kanaviçe işlemesi, aşçılık, pastacılık, takı tasarım, filografi eğitimler alırken çocuklar da oyun odalarında öğretmenler tarafından eğitim alıyor. Giyim, üretim teknolojileri kursiyerlerinden ev hanımı Füsun Yıldırım, merkezle bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını ifade ederek, "Depremlerin ardından yaşamış olduğumuz travmaları daha rahat atlatmamıza olanak sağladı. Biz bu merkez de mutluyuz" dedi.