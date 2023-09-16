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Giriş Tarihi: 16.9.2023 02:20

Deprem yardımlarını satan şahıs gözaltına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlara ulaşması gereken deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı

İHA
Deprem yardımlarını satan şahıs gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın oluştuğu Hatay'da yardımların vatandaşlara ulaşması için ekipler gereken çalışmaları sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen şahıslara ait 4 depoya baskın düzenlendi. Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi.

Depodaki deprem yardımları, 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.

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Deprem yardımlarını satan şahıs gözaltına alındı
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