Deprem yardımlarını satan şahıs gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın oluştuğu Hatay'da yardımların vatandaşlara ulaşması için ekipler gereken çalışmaları sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen şahıslara ait 4 depoya baskın düzenlendi. Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi.

Depodaki deprem yardımları, 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.