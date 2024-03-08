Depremde 51 kişi ölmüştü: Firari kardeşler hakkında Interpol kararı!

Depremde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı ile ilgili dördüncü duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve Eyüp Ö. (SEGBİS) üzerinden katıldı. Firari sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S.'nin katılmadığı duruşmada sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve müşteki avukatları hazır bulundu.
INTERPOL TALEBİ KABUL EDİLDİ
Duruşmada, hayatını kaybeden ailelerin avukatlarından Uzm. Arb. Av. İbrahim Halil Şanlı'nın firari olan sanık kardeşler Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkındaki Interpol talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Duruşmada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu beklenmesine de karar verildi.
Bir sonraki duruşma 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.