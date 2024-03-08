Depremde 51 kişi ölmüştü: Firari kardeşler hakkında Interpol kararı!

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu 4 sanık ile tutuksuz 2 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.