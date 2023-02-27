Depremde ablasını ve 2 yeğenini kaybetti! Yeğeninin mezarının başına sünnetliğini astı

Eşinden 6 yıl önce ayrılan Özlem Yılmaz (34) ve 3 çocuğuyla depreme Malatya'nın Ciritpınar Mahallesinde 7 katlı apartmanda yakalandılar. Apartmanın yıkılmasının ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasında 40 saat sonra Aysima enkazdan kurtarıldı. Ancak anne ve iki kardeşi Aysima kadar şanslı değildi. Enkazda kalan Özlem Yılmaz ile çocukları Ali Osman ve Nursima Bilinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve 2 çocuğunun cenazesi Adana'da toprağa verildi.
SÜNNET OLMAYI HAYAL EDİYORDU
Kardeşi ile 2 yeğenini kaybeden Teyze Nazlı Umaç'ın yeğeni Ali Osman'ın mezarının başına astığı sünnetliği gören ve yakınlarının mezarlarını ziyarete gelenleri duygulandırdı.