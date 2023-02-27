Haberler Yaşam Haberleri Depremde ablasını ve 2 yeğenini kaybetti! Yeğeninin mezarının başına sünnetliğini astı
Giriş Tarihi: 27.2.2023 11:16 Son Güncelleme: 27.2.2023 11:37

Depremde ablasını ve 2 yeğenini kaybetti! Yeğeninin mezarının başına sünnetliğini astı

Asrın felaketinde Malatya’daki depremde annesi ve kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ali Osman Bilinç’in yazın sünnet olacağı öğrenildi. Yeğeninin mezarının başına sünnetliğini asan teyze Nazlı Umaç, “Yeğenim sünnet olmanın hayalini kuruyordu. Ben de sünnetliğini mezarının başına koydum” dedi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Depremde ablasını ve 2 yeğenini kaybetti! Yeğeninin mezarının başına sünnetliğini astı

Eşinden 6 yıl önce ayrılan Özlem Yılmaz (34) ve 3 çocuğuyla depreme Malatya'nın Ciritpınar Mahallesinde 7 katlı apartmanda yakalandılar. Apartmanın yıkılmasının ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasında 40 saat sonra Aysima enkazdan kurtarıldı. Ancak anne ve iki kardeşi Aysima kadar şanslı değildi. Enkazda kalan Özlem Yılmaz ile çocukları Ali Osman ve Nursima Bilinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve 2 çocuğunun cenazesi Adana'da toprağa verildi.

SÜNNET OLMAYI HAYAL EDİYORDU

Kardeşi ile 2 yeğenini kaybeden Teyze Nazlı Umaç'ın yeğeni Ali Osman'ın mezarının başına astığı sünnetliği gören ve yakınlarının mezarlarını ziyarete gelenleri duygulandırdı.

Yeğeninin bu yaz sünnet olacağını ifade eden teyze, "Yeğenim sünnet olmayı çok istiyordu. Şimdiden hayaller kuruyordu. Ancak depremde annesi ve bir kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti. Ben de sünnet olmayı çok istediği için sünnetliğini mezarına koydum" diyerek gözyaşı döktü.

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Depremde ablasını ve 2 yeğenini kaybetti! Yeğeninin mezarının başına sünnetliğini astı
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