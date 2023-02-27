Depremde ablasını ve 2 yeğenini kaybetti! Yeğeninin mezarının başına sünnetliğini astı

Yeğeninin bu yaz sünnet olacağını ifade eden teyze, "Yeğenim sünnet olmayı çok istiyordu. Şimdiden hayaller kuruyordu. Ancak depremde annesi ve bir kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti. Ben de sünnet olmayı çok istediği için sünnetliğini mezarına koydum" diyerek gözyaşı döktü.