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Giriş Tarihi: 24.5.2023 16:21

Depremde annesini ve ağabeyini kaybetmişti: Feriha’ya doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli depremde annesi ve ağabeyini kaybeden kendisi de babasıyla enkazdan çıkartılan Feriha Azra Demir’e (10), sınıf arkadaşları ve öğretmenleri doğum günü sürprizi yaptı. Feriha Azra, pasta üzerindeki mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.

DHA
Depremde annesini ve ağabeyini kaybetmişti: Feriha’ya doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Osmaniye'de Rızaeiye Mahallesi'nde yıkılan evlerinde annesi Işıl ve ağabeyi Hasan Demir'i kaybeden babası Halil Demir ile enkaz altından çıkartılan Güneysu İlköğretim Okulu 4'ncü sınıf öğrencisi Feriha Azra Demir'e sınıf öğretmeni Ahmet Uzan tarafından doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın da katıldığı programda sınıf öğretmeni Ahmet Uzan, hazırlanan yaş pasta üzerindeki mumları yakarak sınıfa girerken, arkadaşları da 'İyi ki doğdun Feriha' diye seslendiler. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Feriha Azra Demir, öğretmenine ve okul müdürüne sarılarak teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Albak, "Öyle ince düşünceli, öyle özverili öğretmenlerimiz var ki duygulanmamak elde değil. Emin olun alabileceği en güzel hediyeyi verdiler" dedi. Müdür Albak ve sınıf arkadaşları, Feriha Azra Demir'e hediyeler takdim etti.

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Depremde annesini ve ağabeyini kaybetmişti: Feriha’ya doğum günü sürprizi
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