Depremde büyük acı yaşayan öğretmen: "117 öğrencimiz vardı, 92’sini kaybettik"

5-15 YAŞLARINDAYDILAR

Meydana gelen depremlerin geride kendilerinde de büyük acılar bıraktığını belirten Metin Acıpayam, "Özel bir eğitim merkezimiz vardı ve birebir dersler veriyorduk. Eğitim, bilim ve kültür etrafında çocuklarımızı eğitmeye çalışıyorduk. Bizim 117 öğrencimiz vardı. 92'sini kaybettik. Bu öğrencilerimiz genellikle 5-15 yaş arasındaki öğrencilerimizdi. Küçücük çocuklarımızı kaybetmek, geleceği olan çocukları kaybetmek o kadar acı bir durum. 22 öğrencimin de sahipsizler mezarlığına defnedilmesine mani olduk. Aileleri yok olmuştu herkes yok olmuştu biz yetişmeseydik belki de isimleri soy isimleri belli olmayan kişilerin olduğu yere defnedileceklerdi" dedi.



Deprem faciasında büyük acı yaşayan öğretmen: "117 öğrencimiz vardı, 92'sini kaybettik" | Video