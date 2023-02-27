Depremde eşini ve oğlunu kaybeden DSİ personeli, eşinin fuları boynunda işinin başına geçti

"Depremden 6 gün sonra görevime döndüm. Devlette çalışan bir insan olarak elimizden geldiği kadar faydalı olmak için çaba harcadık. Bizim hizmet etmemiz gerekiyor. Şu anda ülkemin bizim gibi insanlara ihtiyacı var. Gidip yasımı tutacağım diye bir kaide yok. Çalıştığım, birilerine yardımcı olduğum, ülkeme faydalı olduğum zaman daha mutlu olduğumu düşünüyorum. Mesleğimi seviyorum onun için bugün buradayım. Ülkemi, halkımı seviyorum. Acı dinmez, bu benimle yaşayacak. İnsanların sorunlarını çözdüğüm zaman acılarım biraz hafiflemiş olacak. Şunu da biliyorum; bu acı benimle mezara kadar gidecek. Bununla yaşamayı öğrenmem lazım. Çok sevdiğim 4 çocuğum, bir torunum var. Allah var, gam yok."

Örnek, depremden önce mutlu bir aile yaşantılarının olduğunu, eşinin taktığı fuları boynundan çıkarmadığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Mekanı cennet olsun. Bütün haklarımı ona helal ediyorum. Fuları o takmıştı, çok severdi beni. Ben de kendisini çok severdim. Mümkün oldukça benimle kalmasını istiyorum." diyen Örnek, çalışmaya devam edeceğini belirtti.