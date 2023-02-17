Depremde hayatını kaybeden gazeteci sayısı 23’e yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, bölgedeki çok sayıda binayı yerle bir etti. 11 ili etkileyen depremde yerel gazetecilerden de hayatını kaybedenler oldu.

Uluslararası basın meslek örgütü olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) sosyal medya hesabından deprem bölgelerinde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in deprem bölgesindeki gazetecilerle sürekli iletişim halinde oldukları ifade edilerek şunlar belirtildi: "Her gün yeni bir acı haberle sarsılıyoruz. Deprem nedeniyle yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı maalesef 23 oldu. Henüz haber alınamayan meslektaşlarımız var. Yaralı olarak kurtulanlar ve tedavisi devam edenler var. Kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken korkarım ki, yeni acı haberler alacağız. Vefat eden meslektaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Kayıplarımızın daha da artmaması ortak duamızdır."

Depremde yaşamını yitiren gazetecilerin isimleri, şehirleri ve çalıştıkları kurumlar şöyle açıklandı:

ADIYAMAN

Burak Alkuş (Adıyaman Ses), Hidayet Özdemir (Gazeteci -Yazar), İskender Korkut (Mercan TV), Kemal Öner (Adıyaman Telgraf), Muhammed Akan (Adıyaman Haber) Ruhi Akan (Jet Haber), Yunus Emre Doğan (Mercan TV), Zübeyir Pektaş (Halkın Sesi), İsmail Hakkı Koçak (Mercan TV), Fatih Bayın (Radyo Tek)

HATAY

Ayşe Figen Arlı (İskenderun Ses), Haluk Arlı (İskenderun Ses), Burak Milli (AA), Gökhan Aklan (İHA), İzzet Nazlı (DHA), Neşet Alkan (Haber Ekspres), Erhan Yılmaz (23 Temmuz) Mehmet Tekin (Emekli Gazeteci), Hasan Seid Okay (Emekli Gazeteci)

KAHRAMANMARAŞ

Mustafa Yüzbaşıoğlu (Bugün), Aziz Çevlik (Manşet), Fatih Nalbantbaşı (Maraş Medya Merkezi)

ADANA

Meltem Özgen (CRT/TV sunucusu)