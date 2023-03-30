Depremden 4 gün sonra sağ çıkarılan Şeyma Nur: "Kurtarıldıktan sonra aileme sarılmak istedim"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesinde bulunan 5 katlı Barla Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan Cafer Parlak (42) ile çocukları Yağmur (13) ve Gülizar Parlak (7) hayatını kaybederken, eşi Ayşe Parlak (38) ile kızı Şeyma Nur Parlak ise 4 gün sonra yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı Şeyma Nur, Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. 15 gün yoğun bakımda kalan Parlak'ın sağ bacağı ampute edildi. Parlak'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaşadıklarını anlatan Parlak, "Binamız 5 katlı, biz 1'inci katında yaşıyorduk. Kardeşim lavaboya kalkmıştı. Deprem oldu. Hızlıca kardeşimi aldım. Telefonumu almayı unuttum. Sonrasında annem yatak odasından çıktı. Hepimiz bir araya gelince düştük. 2'nci depremde ise enkaz altında sallandık. Üzerimize duvar düşmüş. Ellerimizde bir şey yoktu. Ayağım duvarın altında kaldı" diye konuştu.