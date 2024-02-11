Depremden 7 saat önce ‘ben öleceğim’ dedi: Depremde sadece o hayatını kaybetti

Asrın felaketi depremlere Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakalanan Emenci ailesinin iki katli müstakil evleri saniyeler içinde yerle bir oldu. Nadir Emenci ve eşi toz ve dumandan boğulmamak için buldukları çorabı kendilerine maske yaptı. 12 yaşındaki kızı Esma Nur ise kendi imkanları ile enkazdan çıkmayı başardı. Ancak enkazda çıkan yangın nedeniyle 17 yaşındaki Seyit Ahmet kurtarılamadı. Depremden 7 saat önce Bolu'dan evlerine döndüklerini anlatan Nadir Emenci, "Yemek yerken oğlum, 'bu evde bir ölecek var o da benim' dedi. 6 saat sonra deprem oldu ve oğlumu kurtaramadık. O günü hatırlamak bile istemiyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi.