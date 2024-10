Depremden korkmuyoruz evlerimiz çok sağlam

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Topraktepe Köyü'nde TOKİ tarafından yapılan 53 köy evinden 31 tanesi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Ekipler diğer 'Kırsal Köy Konutları'nın da Kasım ayında hak sahiplerine teslim etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Her bir ev için 17 ton demirin kullanıldığı köy evlerine taşınan depremzedeler yeni yuvalarının kapılarını SABAH'a açtı.Depreme Üstünel Mahallesi'ndeki tek katlı evinde eşi Gülbeyaz (63) ile yakalandığını ifade eden 6 çocuk 9 torun sahibi Ali Üstünel (59), kepçenin toprağa vurulduğu andan itibaren inşaatı yakından takip ettiklerini dile getirdi. Üstünel, "Kepçe gelip toprağa kazmaya başladığı an evimize kavuşacağımızı anladık. Bu iş tamam. Evimize kavuşuyoruz dedim. 3 metreye yakın temel kazdılar. Ben böyle temel görmedim. Her tarafa demirler döşediler. Artık deprem aklımıza gelmiyor" diye konuştu. Gülbeyaz Üstünel ise, "Rüyamda görsem inanmazdım. Hayalimdeki gibi bir evim oldu. Devletimiz bizi evsiz bırakmayacağını biliyorduk ve yanılmadık" diye konuştu. Anne ve babasını ziyarete gelen 1 çocuk annesi Fatma Üstünel de, "Buraya geldiğimiz zaman oğlum eve geri gitmek istemiyor. Çünkü bu ev bize güven veriyor" şeklinde konuştu.Çangaza Köyü'nde müstakil evi ağır hasar alan Adnan Ülgür de, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayanlardan. B-28'de oturan 5 çocuk babası Adnan Ülgür, B-19'da otu Durdu Mehmet Üstünel'i evinde ziyaret etti. Ülgür ve Üstünel birbirlerine sarılarak sevinç pozu verdi. Adnan Ülgür, "Ben böyle bir ev yapmaya kalksam yapamazdım. Temellere atılan demirleri görünce gözlerimize inanamadım. Hepsi kalın kalın demirlerdi. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı. Durdu Mehmet Üstünel de, "Deprem olsa bile korkumuz yok. Çünkü evlerimiz çok sağlam. Bu evler deprem olsa bile zarar görmez. Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse hepsini yerine getirdi. Bizlerin yapamayacağı evi tamamlayıp bize teslim etti" ifadelerini kullandı. Yeni evine eşi Mehmet, kızı Elif ile birlikte taşınan 4 çocuk annesi Hatice Üstünel (60), "Tarif edilemez bir duygu yaşıyorum. Yeni evimizi gördükten sonra artık depremden korkmuyoruz" diyerek sevincini dile getirdi.Köy evlerinin yapımında sorumlu olan inşaat mühendisi Mustafa Ünal Mart da yaptığı açıklamada 3 + 1 olarak tasarlanan evlerin 145 brüt, net ise 105 metrekare olduğunu ve ev başına 1 dönüm kullanım alanı düştüğünü dile getirdi. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz is, burada yaptığı incelemelerde inşaatların yüzde 90'ının tamamlandığını, tüm köy evlerinin kasım ayında teslimini yapacaklarını aktardı.