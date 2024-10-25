Depremden sağ kurtuldu AFAD gönüllüsü oldu

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketi depremlerde Malatya'da kaldıkları evin bir bölümü yıkılan ve arkadaşlarıyla birlikte yaralı kurtulan Meryem Cengiz, daha sonra Kırşehir'e taşındı. AFAD gönüllüsü olan Meryem Cengiz, Kırşehir'de yaşayan depremzede kadın ve çocuklara psikososyal ve manevi rehberlik çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Doktora Öğrencisi olan Meryem Cengiz "Deprem anını yaşamış biri olarak kötü günleri geride bıraktığımız için mutluyuz.Kayıpları geri getirmek mümkün değil ama yaralarımızı ancak dayanışma içinde sarabiliriz. Bizler geleceğe umut ile bakan gençler olarak depremin yaralarını sarmak istiyor, depremzede kadınlarımızın hayatlarının yeniden inşası için çalışıyoruz. Kadın varsa mücadele, umut ve kazanmak vardır" dedi. AFAD gönüllüsü genç kadınlar ilk yardım eğitimi ve tatbikattan geçirilerek olası afet durumlarında da göreve hazır hale geliyor.