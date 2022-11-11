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Giriş Tarihi: 12.11.2022

Depremden sonra hiçbir kirişe elimi sürmedim

Depremden sonra hiçbir kirişe elimi sürmedim
Merkez üssü Kaynaşlı olan, 710 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen yaşanan acılar tazeliğini koruyor. 12 Kasım 1999'da Kaynaşlı'da ikamet eden elektrik ustası Alaattin Korkmaz, 6 katlı binanın yıkılması neticesinde yaklaşık 8 saat enkaz altında kaldı. O anları anlatan Korkmaz, "O gün 6 katlı binanın bodrum katındaki kahvehanede arkadaşlarla birlikte oturuyorduk. Depremin ilk anını hatırlamıyorum. Yanan lambanın yere vurarak söndüğünü hatırlıyorum, sonra sessizlik çöktü. Ben sıkışmıştım, yaklaşık 7-8 saat göçük altında kaldım. Kayseri'den gelen madenciler yoldan geçtikleri sırada bize yardım etmişler. Onlar epeyce uğraştılar, sonra dışarıya çıktım. Hacettepe'de 1 ay tedavi gördüm" dedi. 12 Kasım 1999'u asla unutamadığını söyleyen Korkmaz, "Ben depremi unutmadım, her gün yaşıyorum. Deprem insanı öldürmüyor, insanı öldüren çarpık yapılaşma. Kendi işime de özen gösteriyorum. Depremden sonra murç ile hiçbir kirişe elimi sürmedim. Elektrikçiyim, murç, darbeli matkap ve kirişe hiç dokunmadım. Deprem benim bakış açımı değiştirdi. Psikolojim değişti, korkum kalktı. Ölü insanın yanında yemek yiyen gördüm ben" ifadelerini kullandı. İHA

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Depremden sonra hiçbir kirişe elimi sürmedim
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