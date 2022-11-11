Depreme hazırlık çök-kapan-tutun

İçişleri Bakanlığı, günler öncesinden 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümü dolayısıyla 'çök-kapan-tutun' tatbikatının Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de bugün saat 18.57'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak olan tatbikat için vatandaşlara, SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi. Halkın korku ve paniğe kapılmaması içinse tatbikat esnasında siren sistemi kullanılmayacak. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde medya kuruluşlarından, telefondan, radyodan, cami ve belediye hoparlörlerinden yapılacak anonsta "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır" ifadesinin söyleneceği açıklandı.Tatbikat anonsuyla birlikte vatandaşların bulundukları yerlerdeki koşullara göre çök-kapan-tutun hareketini yapması gerekiyor. AFAD'ın yayımladığı kamu spotunda ise bu hareket şöyle açıklanıyor: Anonsla birlikte ilk olarak çöküp sağlam bir nesnenin altına giriliyor ya da yanına geçiliyor. Pencere yakınındaysanız sırt kısmınız pencereye dönük olması lazım. Kapanıp, başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyacak şekilde durmalısınız. Sarsıntı sona erene kadar, sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için nesneye tutunmanız ve nesneyi tutarken de kollarınızı yüzünüze koymanız gerekiyor. Çünkü afet esnasında uçuşan cisimlerden yüzünüzü ve gözünüzü böylece koruyabilirsiniz.Düzce'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 23 yıl geçti. Depremde yakınlarını kaybedenlerin acısı hâlâ taze. 12 Kasım 1999'da meydana gelen, merkez üssü Kaynaşlı olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybederken 4 bin 948 kişi yaralanmıştı.