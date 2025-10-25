Depremin acısını ranta çevirdiler

'M3' kod adlı örgütün, yurtdışından getirilen araçların üzerine, depremde hayatını kaybeden veya araçları zayi olan vatandaşlara ait otomobillerin yanı sıra kazalı ya da yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını özel yöntemlerle uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlendi. Bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği de tespit edildi. İstanbul Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nin yaptığı operasyonda change yapılan 300 milyon liralık 50 araç ele geçirildi.

50 ARACA EL KONULDU

İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van olmak üzere 12 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini F.M.'nin yaptığı örgüte mensup 16'sı kadın 74 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ile birlikte ele geçirilen 50 araca el konuldu. Şüphelilerin toplamda 300 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

ŞASİ OYUNU

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 600 bin liralık aracın şasi numarasını 4 milyon liralık araca taktıkları öğrenildi. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilenen milyonluk lüks araçların, gerçeklerinden daha yüksek motor gücü ve değişik donanımlara sahip olduğu belirtildi.