Depremin merkez üssünde 370 esnaf dükkân açtı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde işyerleri hasar görmeyen ya da az hasar gören esnaf, işlerine dönerken dükkânları zarar gören esnaf için de farklı noktalarda satış noktaları oluşturuldu. Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "İlçede 370 esnafımız işyerlerini açtı. Vatandaşlarımızın market ve günlük sebze, meyve ihtiyaçlarını karşılayacakları bir işletmeye de açtıkyor. 2 noktada konteyner çarşılar kuruldu" dedi. Esnaf, "Devletimizin, milletimizin sayesinde normalleşmeye çalışıyoruz Bizi yalnız bırakmayan devletimize teşekkür ederiz" dedi.